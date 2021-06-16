Yarından itibaren 35 yaş üzerindekiler aşılanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz” dedi.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi, ABD’li yazar MacKenzie Scott 286 yardım kuruluşuna 2,7 milyar dolar (23,03 milyar lira) bağışladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulamasının başladığını duyurdu.
Euro 2020’de, dün akşam ülkesi Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği F gurbu maçında iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’nın hisselerini düşürdü!
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı Covid-19 aşısı Sputnik V’nin iki hafta içinde devreye girmesi bekleniyor.
Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.