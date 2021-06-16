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Yaramazlara biraz batar!

Yarından itibaren 35 yaş üzerindekiler aşılanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz” dedi.

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‘Diyanet’ soruşturmasında iddianame: Baro yöneticilerine iki yıl hapis istemi

Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.