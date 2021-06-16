Erdoğan: Hamdolsun; Akşener: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinin ardından ‘Ermeni soykırımı’ kararı için, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” demesi eleştirdi.

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Biden, 24 Nisan’da ‘Ermeni soykırımı’nı resmen tanımış, Türkiye misilleme yapılacağını açıklamıştı.

Biden’la 14 Haziran’daki görüşmesinden sonra cumhurbaşkanı, bir gazetecinin “Görüşme öncesinde ’24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi, ABD’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması konusu?” sorusunu “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” diye yanıtlamıştı.

‘Kanka diplomasisi’

Meclis’teki grup toplantısında Erdoğan-Biden görüşmesine değinen Akşener, iktidarın memleketin her kritik meselesinde yaşadığı savrulmalardan artık bıktıklarını ifade etti.

“Biz bıktık ama onlar savrulmaktan bıkmadı” diyen İYİ Parti lideri, Erdoğan’ın düne kadar NATO’ya ‘verip veriştirdiğini’ ancak NATO’nun bir anda değerli oluverdiğini kaydetti.

Akşener, Biden görüşmesi öncesi iktidarın “Muhalefetin dostu Biden” ve “Hayın Biden, zalım Biden” dediğini belirterek şunları dile getirdi: “Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve basın toplantısında, sayın Erdoğan, Amerikan başkanı için ne dedi? ‘Dostum Biden’ dedi… Dünün ‘Eyy Biden’ı, bugünün ‘Dostum Biden’ı oluverdi. İşte size, Sayın Erdoğan’ın bipolar dış politika anlayışının son örneği… İşte size, kanka diplomasisinin Türkiye’yi getirdiği son nokta… Allah sonumuzu hayretsin.”

‘Hesap sorabildi mi?’

Akşener, Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’ kararını hatırlatarak, 14 Nisan’da ‘iktidarın besleme medyası’nın bir başlık attığını, Erdoğan’ın da “NATO zirvesinde Biden’a, 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağım” dediğini aktardı.

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani arkadaş oraya had bildirmeye gidiyordu. Yani arkadaş oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi? Soramadı. Soramadığı gibi bir de basın toplantısında ‘Hamdolsun, 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi. Şu zayıflığa bakar mısınız? Hesap soramadığı gibi, bir de ‘hamdolsun’ çeken şu ezikliğe bakar mısınız? ‘Büyük düşman Biden’dan, ‘Dostum Biden’a savrulan şu ruh haline bakar mısınız? Arkadaş, böyle bir yüzsüzlük olabilir mi? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Böyle devlet insanlığı olabilir mi? Yazıklar olsun!“