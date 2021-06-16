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Yaramazlara biraz batar!

MacKenzie Scott yardım kuruluşlarına 2,7 milyar dolar bağışladı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi, ABD’li yazar MacKenzie Scott 286 yardım kuruluşuna 2,7 milyar dolar (23,03 milyar lira) bağışladı.

Fotoğraf: Reuters

Çiftin boşanma süreci, 2019’da 35 milyar dolarlık bir anlaşmayla sona ermişti. Scott, aynı yıl, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve o zamanki eşi Melinda Gates tarafından kurulan ‘Giving Pledge’i imzalamıştı. Girişim, dünyanın en zengin kişi ve ailelerinin servetlerini muhtaç kesimlerle paylaşmasını öngörüyor.


Scott, geçen yıl aralık ayında da kadınların yönettiği derneklere ve gıda bankalarına dört ayda 4 milyar dolar bağışlamıştı.

Scott, blogunda geçmişten beri gözardı edilen, fazla desteklenmeyen kuruluşlara destek verdiğini, sanat, eğitim alanlarında çalışan ve ırka dayalı eşitsizlikle mücadele eden dernekleri seçtiğini yazdı.

Forbes dergisine göre 59,5 milyar dolar (507,3 milyar lira) serveti bulunan Scott, bağışlara rağmen dünyanın en zengin 22’nci kişisi ve en zengin kadınlarından biri.

Servetini paylaşmak istediğini bir kez daha dile getiren Scott, bağış yapacağı dernekleri seçerken araştırma ekibi ve yeni eşi, öğretmen Dan Jewett’la karar verdiğini belirtti.

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