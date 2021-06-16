Putin ve Biden hem ‘tokalaştı’ hem atıştı

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buluşmasından ‘ortaya karışık’ mesajlar çıktı.

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İki liderin İsviçre’nin Cenevre kentindeki zirvesi yaklaşık dört saat sürdü.

Putin, görüşmenin ‘hayli yapıcı’ geçtiğini söyledi. Rus lider, “Biden’la siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli” dedi.

Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ve ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmesinde de mutabık kalındığını söyledi.

Putin şunları kaydetti:

*(Biden’ın ‘katil’ ifadesi) ABD’de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan’da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler.

*ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor.

*ABD iç siyasetindeki ruh halini bilmiyorum ancak eğer bu zirvenin ardından ABD yeniden yaptırım uygularsa ilişkilerde yeni bir fırsatı daha kaçırmış oluruz.

Biden da şunları kaydetti:

*Putin’e insan hakları konusundaki endişelerimi dile getirdim ve dile getirmeye devam edeceğim.

*Putin’le yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık.

*Putin’e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi söyledim.

*Navalni’nin ölmesi durumunda sonuçların Rusya için yıkıcı olacağını açıkça belirttim.

*Rusya, uluslararası normlara uyduğu sürece birlikte iş yapmamızda problem yok.