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Yaramazlara biraz batar!

Rus aşısı iki haftaya devrede

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı Covid-19 aşısı Sputnik V’in iki hafta içinde devreye girmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac’la 100, BioNTech’le 90, Sputnik’le 50 milyon doz için anlaşıldığını söylemişti. Aşılama çalışmalarında bugüne dek Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken, Rus aşının ilk sevkiyatı dün Türkiye’ye ulaşmıştı. Haziran sonuna kadar teslim edilen miktarın 30 milyon doza ulaşması bekleniyor.


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşı çeşitliliği ve miktarında şu an hiçbir sorunun olmadığını ifade etti.

Rus aşısının 65 ülkede uygulandığını, tüm verilerin antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koyduğunu aktaran doktor, analizlerin ardından iki hafta içinde Sputnik V’in uygulamaya girmiş olacağını söyledi.

Doçent, Rus aşısının ‘adenovirüs’ denen ayrı bir mekanizmayla bağışıklık oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu aşının mekanizmasında ‘postacı’ olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de Biontech aşısı gönüllüsü olarak 3’üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse.”

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