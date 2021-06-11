Akşam Postası / 11 Haziran 2021

TL yara sarıyor: Çıkış yüzde 6’yı buldu

ABD’de enflasyonunun 13 yıl sonra yüzde 5’i görmesine rağmen, doların diğer paralar karşısında değer kaybetmesinden destek alan dolar/TL, 4 Haziran’da gördüğü 8,74’lük seviyeden 8,28’lere kadar gerilemiş durumda.

Koca’dan BioNTech için randevu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının israf olmaması için vatandaşların randevularını aksatmamasını istedi.

İYİ Parti’li başkana suikast girişimi

Fotoğraflar: AA

Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıda bulunuldu.

Taliban’dan Ankara’ya: Askerlerini çek

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD’yle geçen yıl varılan asker çekme anlaşması gereğince Türkiye’nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi. Böylece Ankara’nın NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisi de reddedildi.

HDP’li iki yöneticiye 25’er yıla kadar hapis istemi

HDP’nin İstanbul Esenyurt ilçe başkanı ve yöneticisine 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cemil Çiçek’ten bir Peker çıkışı daha: Görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ‘görmezden gelinmemesini’ istedi.

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Şeşen’den Gencebay’a: Nasıl oldu da iktidarın yüzü oldunuz?

Müzisyen Burhan Şeşen, müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasına ‘hiçbir katkıda bulunmadığını’ söyleyen meslektaşı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kağıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”

‘Karagümrük çetesi’ne operasyon

İstanbul merkezli dört ilde, kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Kadıköy’de şüpheli kadın ölümü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üçüncü kattan düşen 29 yaşındaki hemşirenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

National Geographic Society, Güney Okyanusu’nu dünyanın beşinci okyanusu olarak tanıyacak

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli bilim kuruluşu National Geographic Society, Antarktika’yı çevreleyen ve Güney Okyanusu adı verilen su kütlesini dünyanın beşinci okyanusu olarak tanıyacak.

Stüdyoya gizli kamera yerleştirip çıplak görüntü kaydeden fotoğrafçıya altı yıl hapis

Yalova’da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın çalışan ve müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘Arkadaş’ kavgası: Üç ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada üç kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı tutuklandı.

13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Antalya’da çalıntı motosikletle yakalanan 13 yaşındaki Ş.B.’nin hırsızlıktan 170 suç kaydı çıktı.

Kadın mahkumu hamburger karşılığı oral sekse zorlayan cezaevi çalışanına hapis cezası

ABD’de cezaevi çalışanı, kadın mahkumu yemek karşılığı oral sekse zorladığı gerekçesiyle 120 gün hapse mahkum edildi.

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara’da öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Papua Yeni Gine’de, ‘büyü yaptıkları’ iddiasıyla saldırıya uğrayan kadınların sayısı arttı; biri hayatını kaybetti

Papua Yeni Gine’deki din adamları ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, kadınların ülkede ‘büyü yaptıkları’ iddiasıyla suçlanıp şiddete uğradıklarına hatta öldürüldüklerine dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

Beyaz gergedan Emma, ‘aşkı bulmak’ için Tayvan’dan Japonya’ya gitti

Fotoğraf: phys.org

Beş yaşındaki beyaz gergedan Emma, çiftleşip neslinin sürmesini sağlamak, bakıcılarının deyişiyle ‘aşkı bulmak’ amacıyla Tayvan’dan Japonya’ya yollandı.

Belediye bank koymayınca eşinin dinlenmesi için kendisi yaptı

Fotoğraf: Twitter

İspanya’da, belediyenin, her gün yürüyüş yaptıkları güzergahta bank koyması yönündeki talebi reddedilen 82 yaşındaki adam, yürümekte güçlük çeken eşi için kendisi bank yaptı.