Ankara için sağanak uyarısı

Ankara’da öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.”