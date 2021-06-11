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Yaramazlara biraz batar!

Mitsotakis: Erdoğan’la pozitif bir ajanda oluşturmaya açığız

STELYO BERBERAKİS

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 14 Haziran Pazartesi günü Brüksel’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşmesinde “Türkiye ile pozitif bir ajanda oluşturmaya her zaman açık olduğunu” söyledi.

Yunanistan başbakanı, MED 7 adı altında toplanan Avrupa Birliği’nin Akdeniz’e kıyı olan Yunanistan, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında Türkiye ilişkilerini de değerlendirdi.


Yunanistan’ın Girit adasında toplanan MED 7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısından sonra eylül ayında da aynı ülkelerin liderleri arasında bir zirve toplantısı öngörülüyor. Mitsotakis, yine Girit adasında yapılması öngörülen zirveye Hırvatistan ve Slovenya’nın da katılmasının beklendiğinden söz etti.

Mitsotakis, “Türkiye ile aramızdaki gerginliği yatıştırılmasından sonra yeni bir diyalog sürecine girildi” dedi ve ‘bu yatışma sürecinin devam etmesini ve uluslararası hukuk kuralları, AB koşulları ve uluslararası deniz hukuku kurallarına (UCLA) saygı çerçevesinde olumlu bir diyalog sürecine girilmesini’ istedi.

Başbakan bu konuda AB zirvesinde Türkiye’yle ilgili alınan son kararları anımsattı.

Kıbrıs konusunda ise ‘iki devletli bir çözüm şeklinin yalnız garantör devlet konumunda olan Yunanistan’ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değil; hiçbir AB ülkesi tarafından kabul görmeyeceğini; çünkü bunun gerek AB değerlerine gerekse BM güvenlik konseyi kararlarına aykırı olduğundan’ söz eden Mitsotakis, “Türkiye ve Kıbrıs Türkleri eğer bu görüşte devam ederse Kıbrıs sorunu için yapıcı bir diyaloğun başlatılması beklenemez” dedi.

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