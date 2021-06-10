National Geographic Society, Güney Okyanusu’nu dünyanın beşinci okyanusu olarak tanıyacak

ABD merkezli bilim kuruluşu National Geographic Society, Antarktika’yı çevreleyen ve Güney Okyanusu adı verilen su kütlesini dünyanın beşinci okyanusu olarak tanıyacak.

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The Washington Post’un haberine göre, National Geographic Society 100 yılı aşkın süredir ilk kez dünya okyanuslarının haritasını çıkardı.

Bilim kuruluşu, Antarktika’yı çevreleyen su kütlesini, Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz Okyanusu), Atlantik (Atlas) Okyanusu, Hint Okyanusu ve Pasifik (Büyük) Okyanusu’dan sonra dünyanın beşinci okyanus olarak kabul edeceğini duyurdu.

National Geographic Society’de coğrafya uzmanı Alex Tait, ‘bilim dünyasında Antarktika çevresinde ayrı bir ekolojik bölge olduğunun uzun zamandır bilindiğini ancak söz konusu su kütlesinin ismi ve sınırları konusunda bugüne kadar bilim insanları arasında fikir birliğinin sağlanamadığını’ belirtti.

Buna rağmen Tait, kuruluşun daha önceki haritalarında Antarktika’daki su kütlesini Güney Okyanusu olarak etiketlediğini söyledi.

National Geographic Society’de araştırmacı Enric Sala ise Güney Okyanusu’nu, ‘Antarktika çevresinde sürekli olarak kendini kovalayan ve doğuya doğru akan güçlü dairesel akımla karakterize edilen ayrı bir su kütlesi’ olarak tanımladı.

Bunun yanı sıra Sala, Güney Okyanusu için ‘Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarını birbirine bağlayan dünyanın sonundaki okyanus halkası’ ifadesini kullandı.

Antarktika ve çevresinin küresel ısınmadan en çok etkilenen alanlardan olduğuna dikkat çeken Sala, söz konusu su kütlesinin dünyanın beşinci okyanusu olarak tanınmasının ‘iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratabileceğini’ dile getirdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi daha önce tanımıştı

AA’nın aktardığına göre ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güney Okyanusu’nun sınırlarını Antarktika kıtasının kıyı şeridinden 60 derece güney enlemine kadar olan alan olarak belirliyor. National Geographic Society de 60 derece güney enlemini Drake Geçidi ve Scotia Denizi’ni dışında tutarak yeni okyanusun sınırı olarak kabul ediyor.

ABD Coğrafi İsimler Kurulu’nun Güney Okyanusu adını verdiği su kütlesini NOAA 1999’da dünyanın beşinci okyanusu olarak tanımıştı.

NOAA, 2000’de Güney Okyanusu’nu beşinci okyanus olarak tanınması için dünya denizlerini ve okyanuslarını izleyen ve haritalarını çıkaran Uluslararası Hidrografi Örgütü’nde (IHO) öneride bulunmuş ancak örgüt üyeleri arasında konu üzerinde uzlaşı sağlanamamıştı.