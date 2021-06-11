İstinaftan HDP’li Leyla Güven’e ret

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in 22 yıl üç aylık hapis cezası için istinaf talebini reddetti.

Güven

Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2020’de Güven’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Tutuklu Güven’in avukatları, karara istinaf mahkemesinde itiraz etmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre istinaf mahkemesi, ‘yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması’ istemini reddetti.

Mahkeme, Güven’in kaçma şüphesinin bulunduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına ve atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar verdi.

Kararda, Yargıtay’da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.