TL’deki değer kaybı ithalatta fiyatları 13 yılın zirvesine taşıdı

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ithalatta fiyatları sıçrattı. Nisanda dolar bazlı ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak son 13 yılın zirvesine ulaştı. İthalatta TL bazlı birim değeri de yüzde 49,03 arttı. Bu, 2018’den bu yana en keskin artış.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı nisan ayı dış ticaret endeksi verilerine göre, dolar bazlı ithalat birim değer endeksi de Aralık 2014 sonrasındaki en yüksek değerine ulaştı. Dolar cinsi endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 arttı.

İhracat birim değeri artışı yüzde 9,2 oldu

Dolar üzerinden hesaplanan ihracat birim değer endeksinde bu dönemde artış yüzde 9,2 oldu.

Endekste bir önceki yılın aynı ayına göre artış şöyleydi;

Gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8

Yakıtlarda yüzde 80,5

İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5

İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 91,8 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre artışı şöyle oldu;

Gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6

Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3

yakıtlarda yüzde 20,2

imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı nisan ayında 91,3 oldu.