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Yaramazlara biraz batar!

Peker’in 13 tweet’ine daha erişim engeli

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 13 tweet’ine daha erişim engeli getirildi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.


Daha önce Peker’in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’yla ilgili altı tweet’i, ‘kişilik hakları ihlali gerekçesiyle’ erişime engellenmişti.

EngelliWeb’in duyurduğuna göre 13 tweet’in erişime engellenme sebebi de aynı.

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