Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peker’in kaldığı yer deşifre oldu: Uzun bir yolculuk yapacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker kaldığı otelin deşifre olduğunu belirterek yer değiştireceğini söyledi. Uzun bir yolculuk yapacağını söyleyen Peker, perşembe ve pazar günü yayınlayacağı videoların bu nedenle biraz gecikebileceğini belirtti.

Peker Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:


  • Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.
  • Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.
  • Ancak Twitter’ım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım.

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