‘Sedat Peker’ anketi: 100 kişiden 75’i iddialara inanıyor

Avrasya Araştırma’nın düzenlediği ankete katılanların yaklaşık yüzde 75’i, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara inandığını söyledi.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker, “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti.

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Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade ederek, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı. Peker, dün ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz başlığıyla’ yayınladığı 8’nci videoda ise Suriye’deki cihatçılara gönderildiğini öne sürdüğü silahlardan bahsetmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi” demişti.

Avrasya Araştırma şirketinin yöneticisi Kemal Özkiraz, 23-28 Mayıs tarihleri arasında, 27 il ve ilçede 2 bin 480 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle düzenlenen anketin sonuçlarını Halk TV’de açıkladı.

‘İzlediniz mi?’

Çalışmaya katılanlar ‘cumhur ittifakı’ ve ‘muhalefet seçmeni’ diye iki gruba ayrılırken, iki grubun ortalaması da verildi.

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“Sedat Peker’in videolarını izlediniz mi” sorusunu ‘cumhur ittifakı’ grubunun yüzde 35,2’si “Evet”, yüzde 40,1’i ise “Bazılarını” diye yanıtladı. ‘Muhalefet seçmeni’ninse yüzde 38,9’u “Evet”, yüzde 50,9’u “Bazılarını” dedi.

‘İnanıyor musunuz?’

İki gruba da “Sedat Peker’in anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz” diye soruldu.

‘Cumhur’ yüzde 22,5 oranında “Hepsine inanıyorum” yanıtını verirken, bu oran ‘muhalefet’te yüzde 78.2’i buldu. (Ortalama yüzde 59,9). ‘Cumhur’ grubunun yüzde 23,7’si ise, “Birçoğuna inanıyorum” derken, bu oran ‘muhalefet’te yüzde 8,6 oldu. (Ortalama yüzde 14,2) “Hepsine” ve “Birçoğuna” yanıtlarında ortalamalarının toplamı ise yüzde 74,1 düzeyinde.

‘İstifa etmeliler mi?’

“Sedat Peker’in videolarında adı geçen siyasetçi ve yöneticiler istifa etmeli mi” sorusuna ‘muhalefet’ yüzde 70,9 oranında “Evet” derken, yüzde 25,6 oranında “Evet, aklanana kadar görevden ayrılmalılar” görüşü öne çıktı.

Aynı soruda, ‘cumhur’ grubu yüzde 15,6 oranında “Suçlu olduklarını düşünüyorum, evet istifa etmeliler”, yüzde 21,3 oranında “Evet, aklanana kadar görevden ayrılmalılar” dedi.

‘Oy vermekten vazgeçen var mı?’

“Peker’in açıklamalarından sonra cumhur ittifakına / Erdoğan’a oy vermekten vazgeçen tanıdıklarınız oldu mu” sorusuna ise ‘cumhur’ seçmenlerinin yüzde 19,6’sı, ‘muhalefet’inse 23,9’u “Evet” diye yanıtladı.

‘Soylu mu Peker mi?’

“Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili Süleyman Soylu’nun açıklamalarını izlediniz mi” sorusunu ‘cumhur’un yüzde 42,3’ü, ‘muhalefet’inse yüzde 80’i “İzledim, yeterli bulmadım” diye yanıtladı. “Yeterli buldum” diyenlerin oranı ‘cumhur’da yüzde 32,2, ‘muhalefet’te ise yüzde 1,1 düzeyinde çıktı.

“Peker’in mi Soylu’nun mu açıklamaları daha ikna edici” sorusuna ise Soylu’yu ikna edici bulanların oranı ‘cumhur’da yüzde 25,5’te kalırken, Peker’i inandırıcı bulanların oranı ise yüzde 35,2 oldu. Bu oranlar ‘muhalefet’te sırasıyla yüzde 1,1 Soylu, yüzde 82,1 Peker çıktı.