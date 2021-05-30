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Yaramazlara biraz batar!

Arşivden… Bahçeli’den Erdoğan’a: Eli kanlı hangi gruplara sevkiyat yapıldı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Suriye’ye gönderilen silahlarla ilgili ifadelerinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MİT TIR’ları üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği sözler yeniden gündeme geldi.

Bahçeli: Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmıştır?

Bahçeli 2015’te Bayburt mitinginde, Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na şöyle yüklenmişti: “Erdoğan Türkiye’yi böyle bir açmaz ve çukura nasıl sürüklemiştir? Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmış, ne gibi çıkarlar elde etmiştir? Davutoğlu kimlerin silahını, hangi mihraklar adına ve hangi terörist gruplara gönderilmesine suç ortaklığı yapmıştır? Davutoğlu 1,5 yıldır gerçekleri çarpıtmış, teröristleri silahlandırmıştır.”

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Peker ne demişti?

Peker, 8’inci videosunda SADAT’ın El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra’ya silah ve araç gereç gönderdiğini söylemişti: “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı.”

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