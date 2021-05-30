Peker’in sözleri Türkeş’i akla getirdi: Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yeni videosunda “SADAT, benim üzerimden El Nusra’cılara silah gönderdi” demesi Tuğrul Türkeş’in Suriye’ye silah taşınan MİT TIR’larıyla ilgili sözlerini akla getirdi.

‘O silahlar Türkmenler’e gitmiyordu’

21 Kasım 2015’te MHP genel başkan yardımcısıyken bir televizyon programında konuşan Türkeş şöyle demişti: “Sayın başbakan da sayın cumhurbaşkanı da meydan meydan gezip ‘Onlar (silahlar) Türkmenlere gidiyordu’ diyor. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylüyorum.”

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AKP’ye geçtikten sonra geri adım attı

Türkeş, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra MHP’den AKP’ye geçmiş, 1 Kasım seçimlerinde AKP’den milletvekili seçilmiş, bir dönem başbakan yardımcılığı yapmıştı.

Türkeş Başbakan yardımcılığı yaptığı sırada, 20 Şubat 2016’da ise söz konusu ifadeleri, yardımların daha iyi daha sağlıklı yapılabilmesi için sarf ettiğini savunmuştu.

Peker ne demişti

Peker bu sabah yayınladığı 8’inci videoda şunları söylemişti: Diyordum ya Suriye’de sorun var… (Suriye’ye silah taşıyan) MİT TIR’ları yakalandıktan sonra… Kafamda şöyle bir oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de ordaki kardeşlerimize yardımcı olmak için insansız hava aracı, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler… Bu projeyi konuştuk o milletvekili arkadaşımızla, o da aldı iletmesi gereken yerleri iletti, tamam. Sonra dediler, ‘Ek TIR’lar verelim. Sizin TIR’larla beraber…’ Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Ama benim adıma giden başka TIR’lar var. Başka yerdeki Türkmenlere gidiyor. Tabii içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani silah olduğunu biliyoruz tabii de… Ama bu MİT ya da askeriye tarafından organize edilmiyor, SADAT (Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi) tarafından organize ediliyor. SADAT içindeki bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yok, kayıt yok, direkt geçiliyor… Sonra bizim yüklü miktarda Mitsubishi’lerden de istediler bizden. Verdim. Sonra teşekkür videoları falan çekiyor bizim Türkmenler, aracı aldık diye… Bir ikisinde Arapça konuşuluyor, bizim Türkmen arkadaşlardan biri dedi ki ‘Bunlar El Nusra’cı.’ Allah Allah… Bizim arkadaşlar da söyledi… Bunlar El Nusra’ya gidiyor diye… Evet!!! Benim üzerinden gidiyor! Ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı! *Ben o zaman dedim ki, ‘Ya bunlara bu silahları veriyorsunuz ama bunlar bizim Türkmenlerle savaşıyor…’ Bir bilelim dedim, bizim üstümüzden gidiyor çünkü. ‘Ya işte yeni dengeler kuruluyor’ falan… ‘Bana anlatacaksınız’ dedim. Ondan sonra benim üstümden yapmayı kestiler. Şahit oldum, biliyorum, konuşurum diye dedikodu çıkardılar, PKK’ya silah satmışım diye… Değersiz olayım diye…”