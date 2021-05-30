SADAT ve Engin Sigorta’dan Peker’e yalanlama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu SADAT ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait Engin Sigorta, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i yalanladı.

Peker, 8’inci videosunda SADAT’ın El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra’ya silah ve araç gereç gönderdiğini, Engin Sigorta’nın da son dört yılda büyük holding, kurum, kuruluşlara poliçe kestiğini öne sürmüştü.

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SADAT’ın internet sitesindeki açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek ‘Çamur at, tutmasa bile izi kalır’ mantığıyla hareket ettiği görülmektedir.

İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı’nı, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.

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İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz.

Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur.

SADAT Savunma’nın (iftira edildiği gibi) Suriye’de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır.”

Peker şunları söylemişti: “Diyordum ya Suriye’de sorun var… (Suriye’ye silah taşıyan) MİT TIR’ları yakalandıktan sonra… Kafamda şöyle bir oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de ordaki kardeşlerimize yardımcı olmak için insansız hava aracı, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler… Bu projeyi konuştuk o milletvekili arkadaşımızla, o da aldı iletmesi gereken yerleri iletti, tamam. Sonra dediler, ‘Ek TIR’lar verelim. Sizin TIR’larla beraber…’ Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Ama benim adıma giden başka TIR’lar var. Başka yerdeki Türkmenlere gidiyor. Tabii içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani silah olduğunu biliyoruz tabii de… Ama bu MİT ya da askeriye tarafından organize edilmiyor, SADAT (Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi) tarafından organize ediliyor. SADAT içindeki bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yok, kayıt yok, direkt geçiliyor… Sonra bizim yüklü miktarda Mitsubishi’lerden de istediler bizden. Verdim. Sonra teşekkür videoları falan çekiyor bizim Türkmenler, aracı aldık diye… Bir ikisinde Arapça konuşuluyor, bizim Türkmen arkadaşlardan biri dedi ki ‘Bunlar El Nusra’cı.’ Allah Allah… Bizim arkadaşlar da söyledi… Bunlar El Nusra’ya gidiyor diye… Evet!!! Benim üzerinden gidiyor! Ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı!“

‘Provokatif gündem çalışması’

Engin Sigorta’nın açıklamasında, Peker’in ifadeleri ‘provokatif gündem çalışması’ olarak nitelendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri’nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği, yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır.

Kurucumuz Sayın Süleyman Soylu’nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığımız daha önce de vaki olmuştur. Sayın Soylu’nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2014 yılında, FETÖ kaynaklarının servis ettiği, bir muhalefet milletvekilinin de Meclis’e soru önergesiyle getirdiği ‘THY uçaklarının sigorta işlemlerini yaptığı’ gibi mesnetsiz, mesnetsiz olduğu kadar sektör işleyişine de aykırı bir iddiaya ne yazık ki konu edilmiş, bu asılsız iddialarla ilgili gerekli açıklamayı, kamuoyuyla paylaşmıştık. Son günlerde yine aynı kaynaktan beslendiği ve aynı hedefe yöneldiği anlaşılan provakatif bir gündem çalışmasının öznesi haline getirilmeye çalışmakta olduğumuzu üzülerek izliyoruz.”

Peker şunları söylemişti: “Bu Sülü’nün (Soylu) son dört senede, içişleri bakanlığı döneminde, bu ülkedeki ne kadar büyük holding, kurum, kuruluş var bunun şirketine (Engin Sigorta) geçti… Bu bile suç. Nasıl büyür bir şirket bir anda? Kes poliçeyi gelsin paralar.”