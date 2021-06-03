Peker videoları: En çok hangi seçmen izliyor, ‘haberi olmayanlar’ hangi partiden?

MetroPOLL seçmenlerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan videolarına ilgisini ortaya koyan bir anket yayınladı.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker, “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti.

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Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade ederek, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı. Peker, dün ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz başlığıyla’ yayınladığı 8’nci videoda ise Suriye’deki cihatçılara gönderildiğini öne sürdüğü silahlardan bahsetmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi” demişti.

Ancak Peker dün paylaştığı bir tweet’le ‘hellalleşme‘ videosunu 14 Haziran’daki ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sonrası yayınlayacaını duyurmuştu.

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın duyurduğu ankete göre seçmenin yüzde 24’ü Peker’in videolarının tamamını izlerken, yüzde 25’i bir kısmını izlediğini ifade etti. Yüzde 37’lik kesimin ise videolardan haberi dahi yok.

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Ankette Peker videolarına ilginin farklı parti seçmenlerine göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre videolardan haberi olmayan kesimde başı yüzde 51’le AKP seçmeni çekiyor. Videoların tamamını izleyenlerde ise en yüksek oran yüzde 48’le HDP seçmeninde. Bunu yüzde 41 oranıyla Saadet Partisi seçmeni izliyor.