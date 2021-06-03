Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peker videoları: En çok hangi seçmen izliyor, ‘haberi olmayanlar’ hangi partiden?

MetroPOLL seçmenlerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan videolarına ilgisini ortaya koyan bir anket yayınladı.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 5’inci videosunu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyerek çeşitli iddialar paylaşan Peker, “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir” demişti. 

Reklam

Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla yayınladığı 6’ncı videosunda bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade ederek, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” diye konuşmuştu. “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek yayınladığı 7’nci videosunda ‘çok çok çok ama çok ciddi konular bölümü’ne giriş yapmıştı. Peker, dün ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz başlığıyla’ yayınladığı 8’nci videoda ise Suriye’deki cihatçılara gönderildiğini öne sürdüğü silahlardan bahsetmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi” demişti.

Ancak Peker dün paylaştığı bir tweet’le ‘hellalleşme‘ videosunu 14 Haziran’daki ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sonrası yayınlayacaını duyurmuştu.

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın duyurduğu ankete göre seçmenin yüzde 24’ü Peker’in videolarının tamamını izlerken, yüzde 25’i bir kısmını izlediğini ifade etti. Yüzde 37’lik kesimin ise videolardan haberi dahi yok.

Reklam

Ankette Peker videolarına ilginin farklı parti seçmenlerine göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre videolardan haberi olmayan kesimde başı yüzde 51’le AKP seçmeni çekiyor. Videoların tamamını izleyenlerde ise en yüksek oran yüzde 48’le HDP seçmeninde. Bunu yüzde 41 oranıyla Saadet Partisi seçmeni izliyor.

Sedat Peker anketi: Her dört kişiden üçü anlattıklarına inanıyor

Peker merakla beklenen ‘Tayyip abiyle helalleşme’ videosunu erteledi

Peker 8’inci videoda Erdoğan’a seslendi: Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi

Peker: Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım

Peker: Şansınızı zorlamayın

Gençler Sedat Peker’de ne buldu?

AKP, Peker karşısında neden sessiz?

Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Peker 5’inci videoda Soylu’ya seslendi: Her hafta bir kere canını yakacağım

Peker’den 4’üncü video: Soylu bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi

Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

Sedat Peker’den ikinci video: AKP’li Tolga Ağar’ı işaret etti

‘Devlet büyükleri’ Sedat Peker’e teminat vermiş: Bana yapılanlar telafi edilecek

SON HABERLER

Sirenler çalıyor: Dolar 8,60’ın altına inmekte zorlanıyor

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.

Tek kişilik pandemi yönetimi

Başarısını, en zayıfının refahıyla değil, en güçlüsünün iktidarıyla ölçen bu rejim için nihai amaca ulaşılmış oldu.

Soylu’nun ‘Alman fantezisi’

Gazeteci Deniz Yücel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Alman derin devleti Türkiye’yi uyuşturucu ticareti ile suçladı” sözlerini Twitter hesabından mahkeme tutanakları ile beraber detaylandırdı.