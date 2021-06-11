Beyaz gergedan Emma, ‘aşkı bulmak’ için Tayvan’dan Japonya’ya gitti

Beş yaşındaki beyaz gergedan Emma, çiftleşip neslinin sürmesini sağlamak, bakıcılarının deyişiyle ‘aşkı bulmak’ amacıyla Tayvan’dan Japonya’ya yollandı.

Fotoğraf: phys.org

Emma’nın yeni adresi Japonya’daki Tobu Hayvanat Bahçesi. Onun için bulunan ilk ‘münasip’ ise 10 yaşındaki Moran. Hayvanat bahçesi çalışanları, Emma’nın, Tayvan’da yaşadığı Leofoo Safari Park’taki 23 gergedan arasından ‘ılımlı karakteri’ sebebiyle, kavgaya karışmadığı için seçildiğini ve Moran’ın yanına yerleştirildiğini söyledi. Ve ekledi: “Buraya taşınmasının amacı Asya’daki beyaz gergedanların azalan sayısını artırmak.”

Tobu Hayvanat Bahçesi’nin açıklamasında ise Emma’nın daha önce yollanmasının planlandığı ancak salgın nedeniyle ertelendiği, 16 saatlik yolculuk sonrasında salı günü yeni evine ulaştığı açıklandı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre doğada 18 bin beyaz gergedan kaldı. Güney beyaz gergedanların sayısı Emma’nın yolculuğuna benzer çalışmalarla artırılmaya çalışılıyor. Kuzey beyaz gergedanları ise onlar kadar şanslı değil. Doğada sadece iki tane kaldı; ikisi de dişi. Bu da tür, kısa süre içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya anlamına geliyor.

Gergedanları en çok tehdit eden şey avcılar.