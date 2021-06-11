Kadıköy’de şüpheli kadın ölümü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde üçüncü kattan düşen 29 yaşındaki hemşirenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir’de hemşirelik yapan Şebnem Köker, 7 Haziran günü saat 03:00 sıralarında sevgilisi T.B.’yle kaldığı Moda semtindeki pansiyonda, üçüncü kattan zemin kattaki demir parmaklıkların üzerine düştü.
Köker hayatını kaybederken, sevgilisi de gözaltına alındı. T.B., karakoldaki ifadesini ardından serbest bırakıldı.
Anadolu başsavcılığı, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun tespiti için soruşturma başlattı.