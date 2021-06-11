MEB, ‘telafi programı’nı ayrıntılandırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak ‘Telafide Ben de Varım’ yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.
Programa, 21-Haziran-2 Temmuz arasında telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden başvuru yapılabilecek.
AA’nın aktardığına göre eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.
Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.
Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen salgın koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.
Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine ‘https://telafidebendevarim.meb.gov.tr’ adresinden erişilebilecek.