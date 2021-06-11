Citi: Model portföydeki kısa TL pozisyonları kapatıyoruz

Dolar/TL, haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle 8.3’ün altına kadar geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Böylece TL dün dolar karşısındaki yüzde 2 değer kazancının ardından bugün de yaklaşık yüzde 1.2 kazancı hanesine ekledi.

ABD’de beklenenden yüksek gelen enflasyonunun geçici bir süreç olacağı ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz artırmak gibi yeni bir önleme neden olmayacağı görüşü gelişmekte olan para birimlerini destekleyen en önemli unsurdu. Veri sonrası ABD tahvil getirileri üç ayın dip seviyesine geriledi.

ABD’li yatırım bankası Citi’nin müşterilerine gönderdiği raporda ABD tahvil getirilerindeki düşüşe dikkat çekilerek, TL için şu yoruma yer verildi: “Yükselen gelgitler birçok tekneyi kaldırabilir, bu da örneğin Türkiye gibi önemli yabancı yatırımcı talebi olmayan piyasalara destek olabilir. Şimdi Türk Hazine tahvillerine yönelik ‘ağırlık azalt’ tavsiyemizi nötr hale getiriyoruz ve model portföydeki kısa TL pozisyonları kapatıyoruz.” Raporda TL ile aynı pakette değerlendirilen Güney Afrika randı için uzun pozisyon önerisi de yapıldı.

Kısa pozisyonda, bir malın değerinin ileri bir tarihte düşmesi beklentisiyle satış yapılıp beklenir. Başka deyişle fiyatın düşeceği beklentisiyle pozisyon alınır. Bu mal değer kaybettiğinde kar elde edilmiş olur. İşlemciler daha sonra aynı malı düşük fiyattan tekrar satın alabilir. Uzun pozisyonda ise malın değerinin artacağı düşünülerek alım işlemi yapılır.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Öte yandan, piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri de takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın haftaya pazartesi günü yapacağı NATO zirvesindeki görüşme öncesi diplomasi trafiği sürüyor.

Ünlü Menkul Değerler’den Gökhan Uskuay şu değerlendirmeyi yaptı: “Dün Dolar/TL’nin yüzde 2 düşüş göstermesi ve dolar/ruble’nin dört günlük düşüşü ile Ağustos 2020 seviyesine gerilemesi, kurlarda Biden görüşmesinin fiyatlandığını gösteriyor. Kısa vadede Biden-Erdoğan görüşmesi TL ve BIST’e olumlu katkısını sürdürmesini bekleyebiliriz.”

Reuters ajansına konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi ise şunları söyledi: “Pazartesi günü Biden görüşmesi önemli. Dün ve bugün piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yüzde 1.4’e doğru düşüşün getirdiği iyimserliği ABD görüşmesine yönelik olumlu beklentilerin de desteklediğini söylemek lazım. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkacağına yönelik beklenti fiyatlamaya dönüşerek TL’de dün ve bugün iki kez yüzde 2’ye yakın değer kazancı oluşmasını sağladı.”