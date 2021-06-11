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Yaramazlara biraz batar!

TL yara sarıyor: Çıkış yüzde 6’yı buldu

ABD’de enflasyonunun 13 yıl sonra yüzde 5’i görmesi sonrası dünyada dolar düşüşte. Dolar/TL, 4 Haziran’da gördüğü 8,74’lük seviyeden 8,28’lere kadar gerilemiş durumda.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de beklentileri aşan enflasyon sonrası dolar endeksi ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor.


Dolar/TL dün 8,50’nin altına çekildikten sonra düşüş bugün de sürüyor ve kur 8,28’e kadar geriledi. Euro/TL’de benzer çizgide hareket ederek 10,50’nin üzerinden 10,10’un altına geldi.

Kur böylece geçen haftaki rekor seviyesinden yüzde 6 kadar aşağı indi.

Liranın hızlı değer kazanmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin olumlu beklentiler de etkili.

Yıl sonu dolar/TL tahmini: 8,9

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