TL yara sarıyor: Çıkış yüzde 6’yı buldu

ABD’de enflasyonunun 13 yıl sonra yüzde 5’i görmesi sonrası dünyada dolar düşüşte. Dolar/TL, 4 Haziran’da gördüğü 8,74’lük seviyeden 8,28’lere kadar gerilemiş durumda.
ABD’de beklentileri aşan enflasyon sonrası dolar endeksi ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor.
Dolar/TL dün 8,50’nin altına çekildikten sonra düşüş bugün de sürüyor ve kur 8,28’e kadar geriledi. Euro/TL’de benzer çizgide hareket ederek 10,50’nin üzerinden 10,10’un altına geldi.
Kur böylece geçen haftaki rekor seviyesinden yüzde 6 kadar aşağı indi.
Liranın hızlı değer kazanmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin olumlu beklentiler de etkili.