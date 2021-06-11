TL yara sarıyor: Çıkış yüzde 6’yı buldu

Müzisyen Burhan Şeşen, kendisinin müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasıyla ilgili ‘hiçbir katkısının olmadığını’ söyleyen şarkıcı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kâğıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”