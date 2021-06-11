Soylu, İYİ Parti’li başkana silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi.

Bu sabah belediye binası önüne giden Bıyık’a makam aracından indikten sonra silahla ateş edilmiş kurşunlardan dördü belediye binasına, biri de bir bankamatiğe isabet etmiş kimse yaralanmamıştı.

Twitter paylaşımında Bıyık’a ‘geçmiş olsun dileklerini ileten’ Soylu, şunları kaydetti: “Trabzon’da bu sabah, Yomra belediye başkanına yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.”