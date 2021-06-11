Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu, İYİ Parti’li başkana silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi.

Bu sabah belediye binası önüne giden Bıyık’a makam aracından indikten sonra silahla ateş edilmiş kurşunlardan dördü belediye binasına, biri de bir bankamatiğe isabet etmiş kimse yaralanmamıştı.


Twitter paylaşımında Bıyık’a ‘geçmiş olsun dileklerini ileten’ Soylu, şunları kaydetti: “Trabzon’da bu sabah, Yomra belediye başkanına yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.”

İYİ Parti’li başkana suikast girişimi

SON HABERLER

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Şeşen’den Gencebay’a: Nasıl oldu da iktidarın yüzü oldunuz?

Müzisyen Burhan Şeşen, kendisinin müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasıyla ilgili ‘hiçbir katkısının olmadığını’ söyleyen şarkıcı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kâğıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”

İstinaftan HDP’li Leyla Güven’e ret

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in 22 yıl üç aylık hapis cezası için istinaf talebini reddetti.

TL’deki değer kaybı ithalatta fiyatları 13 yılın zirvesine taşıdı

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ithalatta fiyatları sıçrattı. Nisanda dolar bazlı ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak son 13 yılın zirvesine ulaştı. İthalatta TL bazlı birim değeri de yüzde 49,03 arttı. Bu, 2018’den bu yana en keskin artış.