İYİ Parti’li başkana suikast girişimi

Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıda bulunuldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre bu sabah belediye binası önüne giden Bıyık’a makam aracından indikten sonra silahla ateş edildi.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alanda ateş eden kişinin silahından çıkan kurşunlardan dördü binaya, biri de bankamatiğe isabet etti.

Kimse yaralanmadı.

Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık şunları söyledi: “Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesiyle karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu.”

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, “Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Emniyetle paylaşacağız” dedi.