Belediye bank koymayınca eşinin dinlenmesi için kendisi yaptı

İspanya’da, belediyenin, her gün yürüyüş yaptıkları güzergahta bank koyması yönündeki talebi reddedilen 82 yaşındaki adam, yürümekte güçlük çeken eşi için kendisi bank yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Estrada’da yaşayan Manuel Souto, osteoartrit (kireçlenme) tanısı konulan 79 yaşındaki eşi Maria Souto ile her sabah yürüyüşe çıkıyor. Baston yardımıyla yürüyen Maria Souto’nun yürüyüş sırasında dinlenmesi için yer arayan Manuel Souto, civarda bank olmadığı için belediyeye başvurdu. Ancak amacına ulaşamayınca iş başa düştü.

Çok sevdiği eşinin sabah egzersizlerini aksatmasını istemiyordu ancak dinlenemeden yürümesine, yorulmasına da gönlü elvermiyordu.

Emekliye ayrılmadan önce yıllarca torna ustalığı yapan Manuel Souto, yarım saat içinde bir bank yaptı eşine.

Çevredeki dükkan sahiplerinden birinden işyerinin önüne bankı koymak için izin alan Souto, “Daha cila ve temizlik istiyor ama işe yarıyor. Maria’dan habersiz yaptım. Sabah yolda yürürken bankı görünce ona sürpriz oldu. Çok sevindi boynuma atlayıp teşekkür etti” dedi.

Komşuları bir bank daha yapmasını istiyor ancak, o yapamayacağını, bankı sadece eşi için yaptığını söylüyor.