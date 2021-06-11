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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li çiftten düğüne katılacaklara ‘aşı’ şartı

ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir çift, düğünlerine katılacak tüm davetlilere ‘Covid-19 aşısı olma şartı’ koştu.

Fotoğraf: AA

ABD’nin Seattle kentinde ağustos ayında evlenmeyi planlayan Keri Barnett-Howell ve Will Grosswendt, aile ve arkadaşlarına ve düğünde hizmet verecek catering firmasının çalışanlarına aşı olduklarına dair kanıt sunmalarını aksi halde organizasyonda yer alamayacaklarını söyledi.


Grosswendt, “Zaten çoğunun aşı olduğundan eminiz. Biz yakınlarımıza güveniyoruz. Böyle bir şart koşmak tuhaf gelebilir ama herhangi bir terslik olsun, bizim mutlu günümüzde virüs yayılsın istemeyiz. Ve, herkesin gönül rahatlığıyla gelmesini isteriz” dedi.

Çift, şimdiye kadar davetlilerin çoğunun aşı olduklarına dair belgeri sunduğunu belirterek bir fotoğrafçının itiraz ettiğini onun yerine başka birini ayarladıklarını söyledi.

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