Taliban’dan Ankara’ya: Askerlerini çek

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD’yle geçen yıl varılan asker çekme anlaşması gereğince Türkiye’nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi. Böylece Ankara’nın NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisi de reddedildi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda güvenliği saylayabileceğini söylemiş ve bu konuda Amerikalı yetkililerle görüşüldüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle demişti: “Bunları müttefiklerle, ABD’yle, diğer ülkelerle ve NATO’yla görüşüyoruz. Türkiye’nin önerisi, NATO çatısı altında olmasa bile, NATO ve önemli ülkelerin desteğiyle bazı ülkeler bu sorumluluğu üstlenebilir.”

‘Türkiye ABD’ye imzaladığımız anlaşma uyarınca çekilmeli’

Reuters, Şahin’e Türkiye’nin önerisini sordu. Şahin”in yanıtı şöyle: “Türkiye son 20 yılda NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu nedenle ABD’yle 29 Şubat 2020’de imzaladığımız anlaşma uyarınca çekilmeli.”

Taliban sözcüsü, “Diğer taraftan Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan’ın tarihi bağları var. Gelecekte yeni bir İslami hükümet kurulduğunda onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz” diyerek kapıyı açık bıraktı.

ABD, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde 1 Mayıs’ta Afganistan’daki askerlerinin tamamını çekeceğini duyurmuştu.

Ancak 20 Ocak’ta görevi devralan Joe Biden 1 Mayıs’ta tamamen çekilmenin mümkün olmadığını söylemişti. Biden çekilmenin Eylül’ü bulabileceğini belirmişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD’nin kararına saygı duyduğunu ifade etmişti.