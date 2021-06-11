‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan dört kişi serbest

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler F.Ö, A.N.K, M.A. ve A.Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan dört şüpheliden A.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüphelilerden F.Ö’yü ‘birden fazla kişi tarafından silahlı yağma’, A.N.K. ve M.A’yı ise ‘birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçuna azmettirme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

AA’nın aktardığına göre Anadolu sulh ceza hakimliği, şüpheliler F.Ö., A.N.K. ve M.A’nın tutuklanmalarına yönelik talebi reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmalarına karar verdi.

Hakimlik bu üç şüpheli hakkında, ‘konutunu terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şartını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.