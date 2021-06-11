Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan dört kişi serbest

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler F.Ö, A.N.K, M.A. ve A.Y’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan dört şüpheliden A.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, şüphelilerden F.Ö’yü ‘birden fazla kişi tarafından silahlı yağma’, A.N.K. ve M.A’yı ise ‘birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçuna azmettirme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

AA’nın aktardığına göre Anadolu sulh ceza hakimliği, şüpheliler F.Ö., A.N.K. ve M.A’nın tutuklanmalarına yönelik talebi reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmalarına karar verdi.

Hakimlik bu üç şüpheli hakkında, ‘konutunu terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şartını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şanlıurfa’da Sedat Peker operasyonu: Bir kişi gözaltında

Peker’in örgütüne operasyon: Gözaltındaki üç kişiden biri tutuklandı

Peker’in örgütüne operasyon: Üç kişi gözaltında

Sedat Peker’e yakalama kararı

‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan 49 kişiden 10’u tutuklandı

Sedat Peker’in eşi, evine yapılan polis baskınını anlattı

SON HABERLER

Taliban’dan Ankara’ya: Askerlerini çek

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD’yle geçen yıl varılan asker çekme anlaşma gereğince Türkiye’nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi. Böylece Ankara’nın NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisi de reddedildi.

Citi: Model portföydeki kısa TL pozisyonları kapatıyoruz

Dolar/TL, haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle 8.3’ün altına kadar geriledi.

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

Dış politika maliyetli bir iştir. Yanlış politikalar halkı yoksullaştırır. Yoksulluk artıkça bu defa da dış politikayı halkın gözünü boyamak için kullanırlar. Gerdikçe gerer, kahramanlıktan kahramanlığa koşarlar! Yoksullaşan halk dur demeden de bu kısır döngü bitmez