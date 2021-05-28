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Yaramazlara biraz batar!

Peker’in örgütüne operasyon: Üç kişi gözaltında

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda yakalama kararı çıkarılan üç kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Yurt dışında bulunan Peker’in örgütüne yönelik 9 Nisan’da düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56’sı gözaltına alınmıştı.

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Bu kişilerin 12’si tutuklanmış, yedisi adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı bulunan bir şüpheli aranırken hayatını kaybetmişti.

Geri kalan altı kişiyi arama çalışması sürüyordu. Peker ise bu süreçte sosyal medya hesabından iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya devam ediyor.

AA ve DHA’nın haberine göre soruşturma kapsamında İstanbul ve Çanakkale’de dün operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Abdullah S., U.B. ve Ü.G. gözaltına alındı.

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AA’nın haberinde Abdullah S.’nin ‘Peker’in talimatları doğrultusunda zorla el konan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı’ kaydedildi. Şüphelilerin ev ve işyerleri aranırken, cep telefonları dahil dijital materyallerine el kondu.

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