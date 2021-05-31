Peker’in örgütüne operasyon: Gözaltındaki üç kişiden biri tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda geçen cuma günü gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Yurt dışında bulunan Peker’in örgütüne yönelik 9 Nisan’da düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56’sı gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 12’si tutuklanmış, yedisi adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı bulunan bir şüpheli aranırken hayatını kaybetmişti. Firari durumdaki altı kişiden üçü 28 Mayıs’ta gözaltına alınırken, Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu üç kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışından iktidarı hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt genelinde faaliyet gösteren ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken Ümit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ulaş B. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.