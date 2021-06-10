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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Birçok noktada kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde İstanbul’un birçok noktasında kanalizasyonun doğrudan denize verildiğini fark ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Marmara Denizi’ne yayılan müsilaj günlerdir ülkenin en önemli gündem maddesi. Uzmanların ‘Marmara ölüyor’ diye özetlediği afet dünya basınında da yer buldu.


Uzmanlar, ‘deniz salyası’ diye de adlandırılan kirliliğin en önemli nedeni olarak İstanbul gibi büyük illerde kanalizasyonu ayrıştıracak ileri biyolojik arıtma sistemi bulunmamasını gösteriyor. Marmara’nın yıllardır ‘foseptik çukuru’ olarak kullanıldığını ifade eden uzmanlar, bunun sürdürülemeyeceğini vurguluyor.

İmamoğlu Twitter’da bunu doğrularcasına şu mesajı paylaştı: “Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul’un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş.”

İBB başkanı denizleri korumak için görevde oldukları iki yılda yaptıklarını bir videoyla anlattı:

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