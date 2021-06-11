13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Antalya’da çalıntı motosikletle yakalanan 13 yaşındaki Ş.B.’nin hırsızlıktan 170 suç kaydı çıktı.
Muratpaşa ilçesindeki Cebesoy Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde devreye gezen polis, plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak Ş.B., ters şeride girerek kaçmaya başladı, sonra da kaza yaptı.
Ş.B.nin GBT sorgusunda, 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Polise, “Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım” diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine “Adını bilmiyorum” cevabını verdi.
İncelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.