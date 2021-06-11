Diken

Yaramazlara biraz batar!

13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Antalya’da çalıntı motosikletle yakalanan 13 yaşındaki Ş.B.’nin hırsızlıktan 170 suç kaydı çıktı.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesindeki Cebesoy Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde devreye gezen polis, plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak Ş.B., ters şeride girerek kaçmaya başladı, sonra da kaza yaptı.


Ş.B.nin GBT sorgusunda, 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Polise, “Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım” diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine “Adını bilmiyorum” cevabını verdi.

İncelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.

SON HABERLER

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Şeşen’den Gencebay’a: Nasıl oldu da iktidarın yüzü oldunuz?

Müzisyen Burhan Şeşen, kendisinin müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasıyla ilgili ‘hiçbir katkısının olmadığını’ söyleyen şarkıcı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kâğıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”