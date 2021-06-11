Papua Yeni Gine’de, ‘büyücü’ diye saldırıya uğrayan kadınların sayısı arttı; biri hayatını kaybetti

Papua Yeni Gine’de din adamları ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, kadınların ‘büyücülük’le suçlanıp şiddete uğradığına hatta öldürüldüğüne dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.

Suçlanıp şiddete uğrayan kadınlardan biri. Fotoğraf: Time

İnsan Hakları İzleme Örgütü, temeli olmayan ‘büyü’ suçlamalarının ani bir ölüm veya hastalık sonrasında yapıldığını, özellikle salgın sürecinde saldırıların arttığını ve vakaların sayısı yükselirse daha da artabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre saldırıların hedefinde daha çok kadınlar var. Mart ayından beri en az beş kadın ‘büyü yaptı’ diye saldırıya uğradı; çoğu hastanelik olana kadar dövüldü. Biri hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının adı Mary Kopari. Kopari, mayıs ayında, bir gencin ölümünden sonra, “Büyü yaptı” denerek gencin ölümüne sebep vermekle suçlandı ve yaşadığı köyde elleri ayakları bağlanıp yakıldı. Görüntüler TV’de yayınlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, polisin saldırganların kimliğini bilmesine rağmen kimseyi tutuklamamasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Mart ayında ise 45 yaşındaki bir kadın 19 yaşındaki kızıyla, kocasını öldürmekle suçlandı, ölüm nedeni Covid-19 olan adamın akrabaları ikiliyi demir çubuklarla dövdü, polis ellerinden zor kurtardı.

Örgütün Asya’dan sorumlu yöneticisi Stephanie McLennan şunları söyledi: “Papua Yeni Gine büyü iddiasıyla işlenen tüm suçları, yaralanmaları, ölümleri derhal inceletmeli. Artık caydırıcı önlem almanın zamanı. Durdurmak için çok az şey yapılıyor. Bu olayların altında özellikle sağlık alanıdaki bilgisizlik yatıyor. Büyüye inanma gibi yanlış düşüncelerle mücadele edilmeli. Toplum Covid-19’la ilgili daha ayrıntılı ve doğru bilgilendirilmeli. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığı da çok büyük bir sorun. Kadınalrın şiddet eylemlerinin, saldırıların hedefi olduğu açık. Bunun da önüne geçilmesi şart.”