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Yaramazlara biraz batar!

‘Müsilaj’ uzaydan fotoğraflandı: İzmit Körfezi ve Anadolu Yakası’nda yoğun

Marmara Denizi’nde deniz salyasının (müsilaj) kapladığı alan 85 kilometrekareyi kareyi aştı.

Kirlilik sonucu oluşan müsilaj, İstanbul dahil denize kıyısı bulunan kentlerde görülmüştü.


Üç gün önce başlayan temizleme çalışmasında ise şimdiye dek 733 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

AA’nın haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), müsilajı uydu aracılığıyla fotoğrafladı.

Buna göre müsilaj, Balıkesir’deki Kapıdağ Yarımadası’ndan İzmit Körfezi’ne kadar denizin doğu bölümünde, 14 Mayıs’ta 25, 19 Mayıs’ta 58, 24 Mayıs’ta ise 85 kilometrekarelik alanı kapladı. Marmara Denizi 11 bin 350 kilometrekare.

Müsilajın en yoğun görüldüğü alanlar ise İzmit Körfezi ile İstanbul’da Anadolu Yakası’nın kıyı alanları ve Adalar.

İTÜ’nün yayınladığı fotoğraflar şöyle:

Küçükçekmece açıklarında müsilaj adası

Bakanlığın ‘Ceza kestik’ dediği fabrikanın yöneticisi: Denizi kirletmekten kesilmedi

Profesör yanıtladı: Balık yiyenler müsilajdan endişe etmeli mi?

Reuters kareleriyle ‘müsilaj’ afeti

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