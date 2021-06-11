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Yaramazlara biraz batar!

‘Karagümrük çetesi’ne operasyon

İstanbul merkezli dört ilde, kamuoyunda ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini cezaevinde bulunan ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin’in yaptığı suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik 53 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.


Operasyonda, zanlılardan 19’u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, iki tabanca, 23 mermi, bir kılıç, bir kama ve bir balta ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari sekiz zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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