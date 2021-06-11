Stüdyoya gizli kamera yerleştirip çıplak görüntü kaydeden fotoğrafçıya altı yıl hapis

Yalova’da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın çalışan ve müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kayaaslan, 2019’da çalışanları ve bazı müşterilerinin giyinip soyunduğu bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi. Polis stüdyodaki dijital materyallere el koydu. Gözaltına alınan Kayaaslan, tutuklanıdı; dört ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açılan Kayaaslan’ın Yalova 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu beş kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle Kayaaslan’ı hapse mahkum etti

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, ‘özel hayatın gizliliği’ suçunun bir ila üç yıl hapis cezası gerektirdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “İki yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak dört yıla çıkardı ve beş mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından, ‘Zincirleme suç’ diyerek, altı yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme ‘iyi hal’ indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum.”