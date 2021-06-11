Peker: Tayyip ağabey yanıma ceza ve tevkifevleri genel müdürünü yolladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘cezaevinde yatarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinin yanına dönemin ceza ve tevkifevleri genel müdürünü yolladığını’ söyledi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı.

Suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Ak Partili troller CHP Milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.

Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevi’nde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de Tayyip Ağabey yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?”

1-Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 11, 2021