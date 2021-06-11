Diken

Yaramazlara biraz batar!

Peker: Tayyip ağabey yanıma ceza ve tevkifevleri genel müdürünü yolladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘cezaevinde yatarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinin yanına dönemin ceza ve tevkifevleri genel müdürünü yolladığını’ söyledi.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı.


Suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Ak Partili troller CHP Milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.

Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevi’nde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de Tayyip Ağabey yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?”

Cemil Çiçek’ten bir Peker çıkışı daha: Görmezden gelebilir misiniz?

Peker’in kaldığı yer deşifre oldu: Uzun bir yolculuk yapacağım

Hadi Özışık, Peker’le görüşmesini anlattı

Peker videoları: İzleyen ve izlemeyenlerin eğitim düzeyindeki çarpıcı fark

Peker’den 9’uncu video: Ben pisliksem pislik silsilesinin en alt seviyesindeyim

Peker videoları: En çok hangi seçmen izliyor, ‘haberi olmayanlar’ hangi partiden?

Sedat Peker anketi: Her dört kişiden üçü anlattıklarına inanıyor

Peker merakla beklenen ‘Tayyip abiyle helalleşme’ videosunu erteledi

SON HABERLER

İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Şeşen’den Gencebay’a: Nasıl oldu da iktidarın yüzü oldunuz?

Müzisyen Burhan Şeşen, kendisinin müzisyenlere pandemi dolayısıyla nakdi destek sağlanmasıyla ilgili ‘hiçbir katkısının olmadığını’ söyleyen şarkıcı Orhan Gencebay’a karşılık verdi: “Bu kâğıt parçasına (Sabah) nasıl kandınız? İktidarlar gelip geçici ama sanatçılar hep kalıcı. Siz nasıl oldu da bu iktidarın yüzü oldunuz?”

İstinaftan HDP’li Leyla Güven’e ret

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in 22 yıl üç aylık hapis cezası için istinaf talebini reddetti.

TL’deki değer kaybı ithalatta fiyatları 13 yılın zirvesine taşıdı

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ithalatta fiyatları sıçrattı. Nisanda dolar bazlı ithalat fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak son 13 yılın zirvesine ulaştı. İthalatta TL bazlı birim değeri de yüzde 49,03 arttı. Bu, 2018’den bu yana en keskin artış.