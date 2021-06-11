Kadın mahkumu hamburger karşılığı oral sekse zorlayan cezaevi çalışanına hapis cezası

ABD’de cezaevi çalışanı, kadın mahkumu yemek karşılığı oral sekse zorladığı gerekçesiyle 120 gün hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: lawandcrime.com

Randy Beehler (54), 30 Eylül 2019’da, adı açıklanmayan kadın mahkumu Olmsted’deki cezaevinden Hennepin’dekine nakletmek üzere yola çıktı. Yoldaki bir McDonald’s şubesinde molası verdiğinde, mahkum çok aç olduğunu, bir parça yemek için her şeyi yapacağını söyledi. Bunu üzerine Beehler, yanındaki koltuğa oturup ‘onu memnun etmesi’ karşılığında yemek alacağını söyledi.

Kadına bir menü satın alan Beehler, kelepçesini çıkardı yemek sonrasında da onu aracın ön koltuğuna oturttu. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre Beehler, yeniden yola koyulunca kadını oral sekse zorladı. Ve, “Eğer birine anlatırsan başın derde girer” diyerek tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Ancak mahkum Hennepin’deki cezaevine ulaştıktan sonra yetkililere olup biteni anlattı; Beehler’den şikayetçi oldu.

İnceleme sonucunda dava açılan Beehler önce inkar etse de sonrasında suçunu itiraf etti ancak kadın mahkumun ‘teklif’ini kabul ettiğini öne sürdü.

Suçlu bulunan Beehler hapis cezasının yanısıra cinsel suç işleyenlere yönelik terapi seanslarına da katılmak zorunda.