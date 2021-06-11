‘Arkadaş’ kavgası: Üç ölü

Samsun’un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada üç kişi yaşamını yitirdi, cinayet zanlısı tutuklandı.
AA’nın haberine göre Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren altı arkadaş arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., ruhsatsız tabancayla ateş etti. Başından vurulan İsmail V., Mustafa Ö. ve Orhan Y. hayatını kaybetti.
Z.K. ve K.B., kaçarak ilçe merkezine gitti ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
O.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı, tabancaya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B. tutuklandı.
Z.K. ve K.B. de tanık olarak ifade vermesi için adliyeye götürüldü.