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Yaramazlara biraz batar!

Dardanel’in ‘şuursuz’ paylaşımı Twitter’da topa tutuldu

Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel’in Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi paylaşımı büyük tepki topladı.

Fotoğraf: Instagram

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya’yla karşılaşacak.


Şirketin Instagram paylaşımında, ton balıklı makarna görselinin üstüne “Bu akşam makarnaya koyuyoruz” diye yazıldı. Söz konusu paylaşımın açıklamasında ise şunlar kaydedildi: “EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz.”

Paylaşım çok geçmeden büyük tepki topladı. Kullanıcılar şirketi ‘cinsiyetçilikle’ suçladı. Dardanel, paylaşımı Instagram hesabından kaldırdı.

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