Dardanel’in ‘şuursuz’ paylaşımı Twitter’da topa tutuldu

Dardanel'in acaba nasıl bir pazarlama ekibi var?

Adamlar (ki kadın olmadığı kesin) reklam toplantısında nasıl bir muhabbet döndürüyor ki böyle 'koymalı' işleri utanmadan çıkartabiliyorlar.

Akıl tutulması da değil reklam tarihine geçecek bir ahlaksızlık…

Pardon, gerzeklik! pic.twitter.com/ktwcebah4i