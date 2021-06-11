HDP’li iki yöneticiye 25’er yıla kadar hapis istemi

HDP’nin İstanbul Esenyurt ilçe başkanı ve yöneticisine 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HDP’nin ilçe binasında Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yer aldığı görülen videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve yönetici Dilan Kılıç, geçen ocak ayında gözaltına alınmıştı. Sağlam tutuklanmış, Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
DHA’nın haberine göre savcılık HDP yöneticilerine yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.
İddianamede iki kişiye de ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 25’er yıla kadar hapis istendi.
Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 32’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.