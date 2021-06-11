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Yaramazlara biraz batar!

Koca’dan BioNTech için randevu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının israf olmaması için vatandaşların randevularını aksatmamasını istedi.

Fotoğraf: AA

Bakanlık verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 32.4 milyon doz aşı uygulanırken, yaz ayları bitmeden yetişkin nüfusun tamamının aşılanması planlanıyor. Son olarak dün itibariyle yeni meslek gruplarına geçildi.


Bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta, restoran çalışanları, berber, kuaför ve avukatla programa dahil edildi. Yarından itibaren de taksi ve dolmuşçular dahil şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda çalışanlar aşı olabilecek.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

Twitter’dan paylaşım yapan Koca, Almanya’dan alınan BioNTech’in flakonunda altı doz aşı bulunduğunu, sulandırılınca da altı saat içinde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık bakanı şunları aktardı: “6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.”

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