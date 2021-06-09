Aşılamada yaş sınırı 45’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek” dedi.

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Bakan Koca, ‘cumhurbaşkanlığı’nda soruları yanıtladı.

Bakan Koca ayrıca ‘hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı geleceğini ve tedbirlerin gevşetilmesinin haziran ayından sonra değerlendirileceğini’ kaydetti.

Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozuyla ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta altı ay geçmiş olacağını hatırlatarak, şunları söyledi: “Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, BioNTech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek.”

Bakanın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Uğur Hoca’ya dedim ki; “Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar, benim size sorduğum gibi. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım. Yoğun aşı gelmeli ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon gelmeli. Haziran sonu için 30 milyona doğru doz gelirse sizin gelmeniz daha anlamlı olur.” Muhtemelen ay sonuna doğru gelir.

*Bize gelen şu anda 14,5 milyon doz. Ay sonu 30 milyon geliyor olması gerekiyor. Bunun hiç olmazsa 20-25 milyon gibi olması gerekiyor ki hoca geldiğinde aşıyı çok sormamış olsun vatandaşlarımız.

*Ay sonuna kadar 20 yaşa kadar inmek istiyoruz. Haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı.