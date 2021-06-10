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Yaramazlara biraz batar!

Aşılamada yeni meslek grupları

Yarından itibaren avukatlar, berber ve kuaförler, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılama programına dahil ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi Twitter paylaşımında duyurdu.


Bakan Koca, şunları kaydetti: “Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.”

Sağlık bakanı daha sonra berber ve kuaförlerin de aşılamaya dahil edileceğini söyledi.

Koca daha sonra bir tweet daha atarak yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren aşı olabileceklerini bildirdi.

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