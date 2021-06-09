Prof. Ceyhan, ‘herkese üçüncü doz’a temkinli yaklaştı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında herkese üçüncü doz yapılmasını önermediğini söyledi. Profesör, Sinovac ve BioNTech aşılarını da karşılaştırdı.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün itibariyle yaklaşık 32 milyon doz aşı yapıldı. Salgınla mücadele kapsamında, ikinci dozdan altı ay sonra ‘hatırlatma dozu’ olarak üçüncü doz aşının uygulanabileceği belirtiliyor.

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da Sinovac aşısı için ‘hatırlatma dozu’ olarak altı ay sonra üçüncü dozun gerekeceğini söylemişti.

‘Herkese üçüncü doz önermiyoruz’

DHA’ya konuşan profesör, kendisi dahil, sağlık personeline, 65 yaş üstüne ve bazı kronik hasta gruplarına Çin’den alınan Sinovac aşısının uygulandığını dile getirdi.

“Şimdi görüyoruz ki bir süre geçtikten sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor” diyen Prof. Ceyhan, bunun Pfizer-BioNTech aşısında görülmediğini dile getirdi.

Profesör şunları kaydetti: “Onun için herkesin yeniden üçüncü doz aşı olmasını önermiyoruz ama sağlık personeli, yaptıkları iş açısından corona virüsüyle çok sık temas ettikleri, iki doz Sinovac aşısı oldukları için üçüncü dozu Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmalarını ben de öneriyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı’na öneri olarak da iletiyoruz. Yoksa genel topluma ‘Üçüncü doz aşı yaptırın’ şeklinde öneride bulunmak için henüz yeterli veri elimizde yok.”

‘Firma açıklamasına güvenip de aşı alınmaz’

Prof. Ceyhan, SARS ve MERS gibi önceki corona virüsü salgınlarında her mevsim ya da her kış mevsiminde yeni bir hastalık oluşmadığını belirterek “O yüzden ‘Her yıl aşı olmak gereklidir’ desek doğru olmaz, ‘Gerekli değil’ desek de doğru olmaz” ifadesini kullandı.

Profesör, şöyle devam etti: “Önce bu virüs kalacak mı, gidecek mi onu görmemiz lazım. Bunu ‘Yıllık aşılama gerekir’ diye genellikle firmaların sahipleri ve yetkilileri söylüyor. Ticari kaygıyla yapılan bir açıklama çünkü bu devam edecek aşı üretimine pazar bulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ne hekimlerimiz ne bilim insanlarımız ne de vatandaşlar bu tip açıklamalara güvenmesinler. Bilimsel yayımlara baksınlar. Yeteri kadar vaka üzerinde yapılmış, güvenilir çalışma sonuçları varsa zaten ‘Tamam, uygundur’ diyoruz ama eğer böyle veri yoksa firmanın açıklamasına güvenip de insanların durup dururken milyonlarca doz aşı satın alıp uygulaması zaten düşünülebilecek bir şey değil.”