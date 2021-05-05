‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 aşılarının için ikinci dozundan belirli bir süre sonra ‘hatırlatma dozu’ da denen üçüncü doz aşı uygulanmasının gerekebileceği açıklanmıştı. Yerli aşı için ilk olarak bahar dönemi işaret edilse de sonradan sonbahara hazır olabileceği belirtilmişti.

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Yeni Şafak’a konuşan Koca, okul öncesi dönemde 18 yaş ve üzerine herkesi aşılamış olmaları gerektiğini belirterek, sonbaharda okullar açılmadan vaka sayısının 1000’in altına gerilediğini görmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık bakanı, 100 milyon Sinovac, 50 milyon Sputnik V ve 90 milyon da BioNtech olmak üzere toplamda 240 milyon doz aşıyı kapsayan sözleşmenin bulunduğunu dile getirdi.

Koca, nisan sonuna kadar 100 milyon doz gelmesi planlanan ancak Türkiye’ye ulaşmayan Sinovac aşıları için gelecek iki haftada yeniden teslimatın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

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Yerli aşı sonbahara

Sağlık bakanı, Erciyes Üniversitesi’nin inaktif aşısında ikinci faz çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşamasının bittiğini, bir-iki hafta içinde üçüncü faza geçilmiş olabileceğini aktardı.

Koca, “Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz” dedi. Bakan, önemsedikleri toplam yedi aşı projesinin bulunduğunu kaydetti.

‘Önemsenen yedi çalışma var’

Bakan, biri Ankara Şehir Hastanesi’nde olmak üzere birinci faz safhasında iki inaktif aşı çalışması bulunduğunu, virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanesi’nde birinci faz aşamasının devam ettiğini, gönüllülere ilk aşıların yapıldığını anımsattı.

“Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam yedi aşı projesi var” diyen Koca, Ankara Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşının da bir iki hafta içinde birinci faz çalışmasına başlayacağını kaydetti.

Yıl sonu hedefi

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az altı ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.”