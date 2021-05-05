Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 aşılarının için ikinci dozundan belirli bir süre sonra ‘hatırlatma dozu’ da denen üçüncü doz aşı uygulanmasının gerekebileceği açıklanmıştı. Yerli aşı için ilk olarak bahar dönemi işaret edilse de sonradan sonbahara hazır olabileceği belirtilmişti.

Reklam

Yeni Şafak’a konuşan Koca, okul öncesi dönemde 18 yaş ve üzerine herkesi aşılamış olmaları gerektiğini belirterek, sonbaharda okullar açılmadan vaka sayısının 1000’in altına gerilediğini görmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık bakanı, 100 milyon Sinovac, 50 milyon Sputnik V ve 90 milyon da BioNtech olmak üzere toplamda 240 milyon doz aşıyı kapsayan sözleşmenin bulunduğunu dile getirdi.

Koca, nisan sonuna kadar 100 milyon doz gelmesi planlanan ancak Türkiye’ye ulaşmayan Sinovac aşıları için gelecek iki haftada yeniden teslimatın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Reklam

Yerli aşı sonbahara

Sağlık bakanı, Erciyes Üniversitesi’nin inaktif aşısında ikinci faz çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşamasının bittiğini, bir-iki hafta içinde üçüncü faza geçilmiş olabileceğini aktardı.

Koca, “Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz” dedi. Bakan, önemsedikleri toplam yedi aşı projesinin bulunduğunu kaydetti.

‘Önemsenen yedi çalışma var’

Bakan, biri Ankara Şehir Hastanesi’nde olmak üzere birinci faz safhasında iki inaktif aşı çalışması bulunduğunu, virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanesi’nde birinci faz aşamasının devam ettiğini, gönüllülere ilk aşıların yapıldığını anımsattı.

“Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam yedi aşı projesi var” diyen Koca, Ankara Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşının da bir iki hafta içinde birinci faz çalışmasına başlayacağını kaydetti.

Yıl sonu hedefi

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az altı ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.”

Koca yerli aşı için tarih verdi: Önümüzdeki ağustos-eylül gibi, yaz dönemi

Önce nisan sonra sonbahar denmişti: Yerli aşı yıl sonuna kaldı

‘Müjde’ verilmişti: Yerli aşı geliştiren firma insan deneyi için hala onay bekliyormuş

Nisanda hazır denen yerli aşı sonbahara kaldı

Yerli aşıda ikinci doz verildi; sonraki faz 250-300 kişide denenecek

‘Yerli aşı’nın insan denemeleri başladı

Erdoğan’dan ‘yerli aşı’ mesajı: Baharda uygulayacak noktaya gelebiliriz

SON HABERLER

9 Soruda: İkizdere’de ne oluyor?

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi halkı, bölgeye yapılmak istenen taş ocağına tepkili ve 21 Nisan’dan bu yana Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına karşı direniyorlar. Diken’e konuşan köylüler, vadilerinin yok olmasını istemediklerini söyledi. Her gün sahurla beraber yola çıkan köylüler “Her şeyimiz o vadiye bağlı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

MASAK’tan kripto varlık rehberi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ‘suç gelirlerinin aklanması ve terön finansmanının önlenmesine dair tedbirler’ kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.