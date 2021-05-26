Bilim kurulu üyesi: Çin aşısında ‘hatırlatma dozu’ gerekecek

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sinovac aşısı için ‘hatırlatma dozu’ olarak altı ay sonra üçüncü dozun gerekeceğini söyledi.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yavuz, Covid-19 geçirenlerde de aşı olanlarda da bir süre sonra bağışıklığın azaldığı ve her iki gruba da hatırlatma dozu adı verilen üçüncü doz aşılamaların yapılması gerektiği konusunda bilim dünyasının uzlaşmaya vardığını ifade etti.

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Yavuz şöyle konuştu: “Hastalığı geçirsek bile uzun süre yüzde 100 korunamayacağımızın artık yüksek bir risk olduğunu biliyoruz. Hastalığı ağır geçirenlerde biraz daha uzun olabilmekle birlikte, ortalama altı ay gibi bir korunmamız olduğu görülüyor. Altı ay iyi bir bağışıklığımız oluyor ancak sonrası için ne olacak konusunda, çalışmalar hala devam ediyor. Dolayısıyla hastalığı geçirenlerde de aslında bir hatırlatma dozu gerekebiliyor. BioNTech aşısı hastalığı geçirmiş kişilerde üç ay sonra tek doz uygulanarak denendi dünyada. Son derece güzel bir bağışık yanıt oluşturduğu görüldü. Yine (hastalanmadan) iki doz olmuş kişilerde ise, şimdilik bir yıllık bir koruma sağlandığını görüyoruz.”

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısında antikor yanıtlarının BioNTech’e göre daha düşük olduğunun en başından beri bilindiğini söyleyen Yavuz, hatırlatma dozuna dair çalışmaların bu aşı için de yapılması gerektiğini belirtti.

Yavuz şöyle devam etti: “CoronaVac’ta da öngörümüz, (iki doz sonrası) altı ay civarında üçüncü doza, yani hatırlatıcı doza ihtiyacımız olacağı yönünde. Bu aşıların yapıldığı Faz3 çalışmasına katılan gruplarda (altı ayı tamamladılar), ne kadar hastalanıyorlar, kaçıncı ayda, kaç kişi hastalanıyor bunlara bakıldı ve bir verimiz bu olacak. Ama CoronaVac aşısı olmuş kişilerde üçüncü bir doz CoronaVac ya da üçüncü bir doz BioNTech yaptığınızda ne oluyor sorusunun cevabının bulunması gerekiyor. Buna dair de çalışma yapabilmek için uğraşıyoruz. Çünkü eğer bu veri elimizde olursa, ne oluyor görerek, üçüncü dozun ne zaman gerekli olduğu hakkında daha net bir öneride bulunabiliriz. Eylül ayı gibi bu konuda da elimizde daha çok veri olacak diye tahmin ediyorum. Ama hem CoronaVac’ta hem BioNTech’te hatırlatma dozları gerekecek. Belki biri altıncı ayda, diğeri bir yıl sonra olacak, ama gerekecek.”