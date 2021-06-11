İnkılap tarihi kitabına AKP bölümü eklemişler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’ başlıklı 47 sayfalık bir konu eklendiği ortaya çıktı. Konunun güz ve bahar dönemlerinde işlendiği belirtildi.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre açık öğretimdeki ders kitabına eklenen AKP bölümü iktisat ve işletme fakültelerinin sınavlarında soruldu.

2002’den başlayıp Aralık 2020’ye kadarki gelişmelerin eklendiği kitapta, AKP’nin kuruluşundan, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanması, pastör Brunson krizi ve Erdoğan’ın dünya liderleriyle görüşmeleri gibi çok sayıda olay fotoğraflarla anlatılmış. Afrin operasyonu, Ergenekon ve Balyoz davaları, cumhurbaşkanlığı seçimleri, siyasi partilerin aldığı oy oranları, Gezi Parkı eylemleri, çözüm süreci, ‘MİT kumpası’, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları gibi çok sayıda konu eklenmiş. Erdoğan’ın şiir nedeniyle cezaevine düştüğüne de vurgu yapılmış.

İki fakültede bu bölümden öğrencilere yöneltilen örnek sorularsa şöyle:

Eğitim İş İstanbul 4 No’lu Şube Sekreteri, aynı zamanda üniversitenin öğrencisi Ali Narman sorularla ilgili şunları söyledi: “Belgeleri ve ispatları konusunda açıklık olmayan, çok yakın zamanda yaşananlar soruldu. Müfredata girebilmesi, belgelerin tarafsız araştırılabilmesi için en az 50 yıl geçmesi gerekir.”