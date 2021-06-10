Akşam Postası / 10 Haziran 2021

193 bin kişilik istihdam kaybı: İşsizlik yüzde 13,9

Nisan ayındaki işsiz sayısı, önceki aya göre 275 bin artarak 4 milyon 511 bine çıktı. İşsizlik oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 olarak kaydedildi.

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, Türkiye’ye toplam 400 milyon dolar tutarında iki ayrı kredi verilmesini onayladı.

AKP’de Soylu çatlağı: 15 vekil yönetime çıkmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı iki televizyon programında Peker’e koruma verilmesiyle ilgili kendisinden önceki dönemde görev yapan bakan ve bürokratları adres göstermesi ve “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesi AKP içinde tartışma yarattı. Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekilinin grup yöneticileriyle görüşerek, rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği belirtildi.

Yargıtay başsavcısı, HDP iddianamesinin kabulünü bekliyor: Elimizden geleni yaptık

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılmasıyla istemiyle hazırlanan iddianamede 451 kişiye siyasi yasak istendiğini söyledi.

Maçka Parkı davası: Tacizle suçlanan güvenlik görevlisi bu kez beraat etti

İstanbul’daki Maçka Parkı’nda kıyafeti nedeniyle bir kadını sözlü tacizle suçlanan özel güvenlik görevlisi beraat etti.

Akademisyenin katiline ağırlaştırılmış müebbet stendi

İstanbul’da 48 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız’a ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Prof. Naci Görür, Kanal İstanbul’a ‘isyan etti’

Jeoloji profesörü Naci Görür, Kanal İstanbul projesine ‘isyan etti’: “Neden İstanbul’u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?”

Kaçak aşı ticareti: Üç adedi 10 bin lira

İstanbul’un Şişli ilçesinde BioNTech aşısı satmak isteyen bir kişi ve müşterisi polis tarafından yakalandı.

TRT genel müdürü ‘çift maaş’ alıyormuş

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, hem TRT’den hem de TÜRKSAT’tan maaş aldığını açıkladı

Alman büyükelçi yanıtladı: Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, ‘Almanya’nın Türkiye’yi kıskanıp kıskanmadığı’na dair soruya “Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını zannetmiyorum” diye yanıt verdi.

Şanlıurfa’da Sedat Peker operasyonu: Bir kişi gözaltında

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Kıraç’ın milli takım şarkısına tepki yağdı: Sakin ol, savaşa gitmiyoruz

Fotoğraf: Youtube

Şarkıcı Kıraç’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak A Milli Takım için hazırladığı ‘Haydi‘ isimli şarkıya sosyal medyadan tepki yağdı.

Bir ilk: İsrail kürk ticaretini yasakladı

İsrail, moda endüstrisinde kürk alınıp satılmasını yasaklayan ilk ülke olarak kayda geçti. Karar hayvan hakları örgütleri tarafından ‘tarihi bir zafer‘ olarak görülüyor.

Rusya’dan Facebook ve Telegram’a para cezası: Gerekçe yasaklı içeriğe erişim

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble (2 milyon 9 bin 905 lira), Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble (1 milyon 182 bin 297 lira) para cezası verdi.

En büyük et üreticisi siber saldırıdan kurtulmak için 11 milyon dolarlık Bitcoin fidye ödedi

Dünyanın en büyük et işleme şirketi JBS, tesislerine yönelik siber saldırıyı sonlandırmak için 11 milyon dolara (94 milyon lira) karşılık gelen miktarda Bitcoin ödemek zorunda kaldı.

Sırp voleybolcuya Irkçı hareketten iki maç ceza

Geçen hafta Tayland’la oynanan maçta ırkçı hareket yapan Sırp voleybolcuya iki maç ceza verildi.

10 aydır komadaydı; uyandı: İlk sözü, ‘Anne’ oldu

İtalya’da, 10 aydır komada olan bir kadın uyandı. İlk sözü, “Anne” oldu.

Müşterisinin yatak odasındaki bukete kamera yerleştiren çiçekçi: Onu sadece bir kez çıplak görmek istemiştim

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çiçekçi, bir kadının yatak odasına koymak amacıyla ısmarladığı buketin içine kamera yerleştirdi ve bu sayede çıplak fotoğraflarını ele geçirdi.